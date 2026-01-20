Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Kore ve Türkiye'nin güçlü savunma sanayi alanlarında sahip oldukları uluslararası konumlarını giderek güçlendirdiklerini, Altay ana muharebe tankı projesi başta olmak üzere çeşitli projeler aracılığıyla savunma sanayi alanında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Cho, Türkiye'ye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cho, Türkiye'nin Kore Savaşı sırasında yaklaşık 20 bin askerini göndererek ülkesinin özgürlük ve demokrasisini savunmak için mücadele eden kardeş ülke olduğu, bu fedakarlık ve dayanışma hatırasının bugün de iki ülke arasındaki derin güven ve dostluğun temelini oluşturduğunun altını çizdi.

İki ülkenin bu tarihi miras üzerine inşa edilen ilişkiler çerçevesinde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlar başta birçok alanda işbirliğini istikrarlı şekilde geliştirdiğini belirten Cho, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 13 yıl aradan sonra geçen yıl Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin iki ülkenin stratejik ortaklığını daha da ileriye taşıma yönündeki ortak iradesini yeniden teyit eden son derece önemli bir vesile olduğunu vurguladı.

Bakan Cho, bu ziyaret ile ülkeler arasında üst düzey temas ve diyalogların artırılma konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Cho, ekonomik alanda da iki ülkenin 2013'te yürürlüğe giren Güney Kore-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (STA) temelinde ticaret hacmini istikrarlı biçimde artırdığını ve 2023'te 10,4 milyar dolar ile tarihindeki en yüksek ticaret hacmine ulaştığını kaydetti.

"Taraflar, bugüne kadar biriktirilen işbirliği tecrübesi doğrultusunda, mevcut işbirliği alanlarının ötesine geçerek savunma sanayi, nükleer enerji, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ve yapay zeka gibi geleceğin stratejik sektörlerinde işbirliğini daha da genişletmeyi hedeflemektedir."ifadesini kullanan Cho, gelecek dönemde de iki ülkenin siyaset, ekonomi, toplum ve kültür alanlarının tamamında stratejik ortaklığını istikrarlı biçimde derinleştirerek, bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacak somut işbirliğini daha da güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

- TÜRKİYE-GÜNEY KORE SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİKLERİ

Cho, Güney Kore ve Türkiye'nin sahip olduğu güçlü savunma sanayi kapasitesi ve ileri teknoloji altyapısı temelinde uluslararası konumlarını giderek güçlendirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kore ve Türkiye, Altay ana muharebe tankı projesi başta olmak üzere çeşitli projeler aracılığıyla savunma sanayi alanında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürmektedir. Gelecek dönemde de iki ülkenin savunma sanayi alanındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini daha da genişletmesini temenni ediyor, bu işbirliğinin yalnızca iki ülkenin savunma sanayi kapasitesini güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin pekiştirilmesine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Liderin yaptıkları görüşmede, iki ülkenin savunma sanayisinde küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaşma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladığını hatırlatan Cho, bu doğrultuda karşılıklı güven temelinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve eğitim alanlarındaki değişim programları dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Cho, "Türkiye'nin kendi savunma sanayi kapasitesini güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır kararlılıkla yürüttüğü çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Özellikle geçen yıl savunma sanayi ihracatında ilk kez 10 milyar doları aşması ve tarihinin en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF'i başarıyla düzenlemesi, bu alandaki kayda değer ilerlemenin somut göstergeleri olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Güney Kore hükümeti, ABD ile Çin arasındaki rekabet ortamında salt bir denge politikası izlemekten ziyade ulusal çıkarlarının bütüncül, organik ve çok boyutlu bir perspektifle değerlendirilmesi temelinde pragmatik bir yaklaşım benimsemektedir." diyen Cho, Çin ile eşit düzeyde işbirliği temelinde yeni büyüme dinamikleri geliştirilirken, aynı zamanda kendi sanayi rekabet güçlerini güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

Cho, ABD ile ileri teknoloji alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile sanayilerinin rekabet kapasitesini artırarak ekonomilerini daha üst bir aşamaya taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Lee'nin son dönemde hem Çin hem de Japonya'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Cho, bu ülkelerle güçlü ve olgun işbirliğinin gelecek dönemde de kararlılıkla sürdürülmesinin hedeflendiğine işaret etti.

- KUZEY KORE

Uzun bir süredir Kuzey ve Güney Kore arasındaki iletişimin kesintiye uğradığını, ülkesinin Kuzey Kore ile diyalog kanallarını yeniden açmak amacıyla çok boyutlu ve kararlı çabalar sarf ettiğini belirten Cho, şöyle devam etti:

"Her ne kadar mevcut aşamada Kuzey Kore'den olumlu bir karşılık alınamamış olsa da uzun vadeli bir perspektifle Kore Yarımadası'nda gerilimin azaltılması ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları sürdürerek diyalog kapısının kararlılıkla açık tutulması gerektiğine inanıyoruz. Hükümetimiz, gelecek dönemde de Kore Yarımadası'nda gerilimin azaltılması ve güvenin tesis edilmesi ile Kuzey-Güney diyaloğunun yeniden başlatılması amacıyla çeşitli diplomatik girişimleri kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Bu doğrultuda hükümetimizin, Kore Yarımadası'nda barış içinde bir arada yaşama ve ortak kalkınma yönündeki çabalarını destekleyen Türkiye gibi dost ülkelerle yakın işbirliği içinde hareket etmeyi arzu ediyoruz."

- "(GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMASINDA) TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ÇABALARINI TAKDİR ETTİĞİMİZİ BELİRTMİŞTİK"

Cho, Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının saygı görmesi gerektiği yönündeki tutumlarını tutarlılıkla sürdürdüklerini, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik uluslararası toplumun çabalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Güney Kore'nin Gazze'deki gelişmelere ilişkin açık bir tutum ortaya koyduğunu belirten Cho, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze'de ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmiş ve Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir ettiğimizi belirtmiştik. Ayrıca, ateşkesin kalıcı hale gelmesini ve insani durumun iyileştirilmesini temenni ediyor, kalan rehinelerin cenazelerinin iadesi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi dahil olmak üzere Trump Barış Planı'nın gecikmeksizin ve eksiksiz şekilde hayata geçirilmesini umut ediyoruz."

Cho, ülkesinin Gazze'de yaşanan olaylardan etkilenen siviller için insani yardım sağladığını, gelecek dönemde de Orta Doğu'da barışın tesisine yönelik uluslararası çabalara aktif şekilde katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.

"Filistin Devleti'nin tanınması meselesine gelince, Kore hükümeti iki devletli çözümü tutarlı bir şekilde desteklemekte ve bu konuya ilişkin uluslararası toplumda yürütülen görüşmelere aktif şekilde katılmaktadır." ifadesini kullanan Cho, gelecek dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine daha aktif biçimde katkı sunmayı planladıklarına dikkati çekti.

- "TÜRKİYE, AVRUPA İLE ORTA DOĞU'YU BİRBİRİNE BAĞLAYAN STRATEJİK KAVŞAK KONUMUNDA"

Cho, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik bir kavşak konumunda olduğunu belirterek, "(Türkiye) Küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve bölgesel üretim üslerinin oluşturulması açısından sahip olduğu stratejik değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'nin, Koreli şirketlerimizin üretim yatırımları ve üçüncü ülkelere açılımı için önemli bir merkez olma niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 200'den fazla Koreli şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını hatırlatan Cho, gelecek dönemde de hükümetlerinin, Türkiye'de Koreli şirketlerin yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin daha da artmasını teminen gerekli politika ve kurumsal destekleri sürdürerek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini aktardı.

Cho, Türkiye'de Kore kültürüne ilginin arttığını, ülkesinde ise Türk mutfağı, kültürü ve sanatına yönelik ilginin istikrarlı bir biçimde genişlediğini belirtti.

İki ülkenin sahip olduğu zengin turizm kaynakları ve kültürel cazibe temelinde karşılıklı turist sayısının sürekli arttığına dikkati çeken Cho, şunları kaydetti:

"2027'de Güney Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne yaklaşırken, Kore tarafı bugüne kadar birikmiş kültürel ve beşeri değişim alanlarındaki kazanımlar temelinde gençlik değişimleri, turizmin canlandırılması ve eğitim-kültür kurumları arasındaki işbirliğini daha da güçlendirerek iki ülke halkları arasındaki etkileşimin tabanını genişletmeyi hedeflemektedir. Bu süreç aracılığıyla iki ülke halklarının birbirlerinin toplumlarını ve kültürlerini daha yakından tanımasına, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürülebilir bir etkileşim zemininin daha da sağlamlaştırılmasına katkı sağlanmasını temenni ediyoruz."