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Ekonomi

Altın alacaklar dikkat: Haftayı düşüşle kapattı! İşte 3 Mayıs canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Gram altın fiyatı bugün yeniden 2 bin 400 liranın altına geriledi. 3 Mayıs Cuma günü saat 15.40 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 297 dolardan işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 903 TL'den alıcı buluyor. Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

3 Mayıs 2024 Cuma 22:23 - Güncelleme:
Altın alacaklar dikkat: Haftayı düşüşle kapattı! İşte 3 Mayıs canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
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ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta içinde Fed politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttığını belirtirken, bu sene bankanın faiz indirimine gideceğine de kesin gözüyle bakılmadığını söyledi.

Fiyatlamalar yatırımcıların yıl sonuna kadar yüzde 87 ihtimalle Fed'in bir kez faiz indirebileceğinin tahmin edildiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydeden analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 3,18 artarken yıllık yüzde 69,80 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise nisanda aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 55,66 arttı.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 330 ve 2 bin 380 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 396 liradan yaparken; 3 Mayıs Cuma günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 387 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 903 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.387,19

Satış: 2.387,59

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.297,42

Satış: 2.297,85

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.819,51

Satış: 3.903,70

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.278,02

Satış: 15.567,07

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.615,14

Satış: 7.807,41

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.278,02

Satış: 15.567,07

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.016,96

Satış: 16.422,01

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.295,91

Satış: 1.711,87

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.201,36

Satış: 2.326,96

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