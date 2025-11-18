İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3466
  • EURO
    49,1455
  • ALTIN
    5462.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Altın çakılıyor! Düşüş devam edecek mi?

Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor.

AA18 Kasım 2025 Salı 09:47 - Güncelleme:
Altın çakılıyor! Düşüş devam edecek mi?
ABONE OL

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1 azalışla 5 bin 495 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 460 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 228 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 800 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 13 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalmasıyla düşüş eğilimini dördüncü gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.