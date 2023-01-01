Altın, dolar, euro değil! Duyurdular: Tesla gibi patlayacak

Bu yorum, InvestingHaven analistlerine ait. Her iki yatırım aracının grafiklerini inceleyen analistler şu tespitte bulunuyor:

"Tesla fiyat tablosu 2014 ile 2019 arasında 'karmaşık' bir görünüm sergiledi. Fiyat, 12 ila 25 dolar direnç ve desteği arasında gidip geliyordu. Tesla, 2019'da 200 günlük hareketli ortalamanın altında 9 ay geçirdi. Sonra ise arkasına bile bakmadan yükseldi. 2020-21 döneminde şirketin hisseleri 10 kat artış gösterdi. Şimdi de gümüş fiyatlarına göz atalım...

"GÜMÜŞ, TESLA GİBİ PATLAYABİLİR"

Ekonomim'de yer alan habere göre, gümüş de 200 günlük hareketli ortalamanın altında 9 ay geçirdi. 2020 yazından bu yana karmaşık bir görünüm ortaya koyuyor. Yaklaşık 24 ay 28 ve 21 dolar arasında konsolide oldu. 6 ay boyunca 21 doların altına indikten sonra yeniden 21 doların üzerinde konsolidasyon yaşanıyor. Gümüşün 2022 dip seviyeleri ise 2018/2019 zirvelerinin bir testiydi. Yani bize göre Tesla'nın 2019'daki görünümüyle aynı. Yani Tesla hızlı bir yükselişe geçmeden hemen önceki durum şimdi gümüşte yaşanıyor. Hatta gümüş yükseliş için daha güçlü görünüyor." Analizi kaleme alan ekip, gri metalin fiyatının 2023 yılında 34 dolara yükseleceği tahmininde bulunuyor.

2023'TE PLATİNDE YÜKSELİŞ DALGA DALGA GELİYOR!

Son iki ayda ons başına 200 dolardan fazla artış gösteren platin fi yatlarındaki çıkışın 2023'te ralliye dönüşebileceği tahminleri yapılmaya başlandı. Yeni yılda hem spekülatif yatırım hem de endüstriyel destek alması beklenen platin, fi yatların teknik olarak hareketlerini analiz etmek için kullanılan Elliot dalga modeline göre güçlü bir yükseliş yaşayabilir. Platin Aylık Elliott Dalga grafiği, metalin 2022'de zamanın çoğunu düzeltme ile geçirdiğini gösteriyor. ElliottWave-Forecast.com'da yer alan analize göre platinde mevcut dalganın düzeltmesi 796.8 dolarda tamamlandı. Eğer fi yatlar buradan 1348.2 dolarda gördüğü önceki zirvesini yukarı yönlü kırarsa daha güçlü yükselişlerin gelmesi bekleniyor.