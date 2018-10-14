Altın dolar kuru fiyatları 14 Ekim Pazar güne nasıl başladı? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı cumhuriyet altını 22 ayar altın ve tam altın fiyatı kaç liradan satışa çıktı? 14 Ekim altın fiyatları ve dolar fiyatları ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ne durumda? soruların yanıtları sıklıkla araştıralan konular arasında. Bizlerde konu ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleriyle pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konu oldu. Son 2 haftanın en düşük seviyesine ulaşan altın fiyatları, özellikle düğün ve benzeri etkinlikler dolayısıyla araştırılıyor. Gram ve çeyrek altın fiyatları, 14 Ekim Pazar gününün merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bir süredir yaşadığı dalgalanma dolayısıyla artış ve azalış gösteren altın fiyatları, güne 230 lira seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, ABD'li rahip Brunson kararı öncesi 5.86 TL’nin üzerinde hareket ederken, savcının mütalaasını açıklamasıyla birlikte 5.8310 TL’ye kadar geriledi, sonrasında mahkemenin karar vermesiyle beraber kur dalgalandı. Dolar şu dakikalarda 5.93 TL’de bulunuyor. Piyasalara yansıyan fiyatlara göre altın fiyatları ve dolar fiyatları 14 Ekim Pazar günü ne kadar olduğu ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Doların bugünkü alış kuru 5,8715 TL, satış kuru 5,8725 TL'dir. Dolar kuru en son 13.10.2018 23:45:00 tarihinde güncellenmiştir. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 5,8725 Türk Lirasına karşılık gelmektedir. Dolar kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizin Dolar Kuru sayfamızdan bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI PAZAR GÜNÜ NE KADAR OLDU?



Altın fiyatları 14 Ekim Pazar günü gram bazında 230, çeyrek altında 380, Cumhuriyet altınında 1.549, yarın altında ise 760 lira seviyelerinde seyrediyor.





Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,87 değer kazanırken, altın yüzde 1,86, dolar yüzde 3,20 ve avro da yüzde 3,02 değer kaybetti.



BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.168,89 puanı, en düşük ise 93.389,22 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,87 artışla 96.657,42 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 azalışla 232,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,83 kayıpla 1.552,00 liraya indi. Geçen hafta 386 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da 379 liraya geriledi.



Bu hafta ABD doları yüzde 3,20 azalarak 5,9320 liraya, avro da yüzde 3,02'lik kayıpla 6,8510 liraya geriledi.



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,33, yatırım fonları da yüzde 0,25 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları, ABD'li rahip Brunson kararı öncesi 5.86 TL’nin üzerinde hareket ederken, savcının mütalaasını açıklamasıyla birlikte 5.8310 TL’ye kadar geriledi, sonrasında mahkemenin karar vermesiyle beraber kur dalgalandı. Dolar şu dakikalarda 5.93 TL’de bulunuyor.

Dolar kuru kritik ABD'li rahip Brunson kararı öncesi 5.86 TL seviyesinin üzerinde bulunurken, savcının mütalaasını açıklamasıyla birlikte 5.8310 TL'ye kadar gerileyerek 17 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Mahkemenin karar vermesiyle birlikte ise dolar dalgalı bir seyir izlerken, saat 16.59 itibarıyla 5.9301 TL seviyesinde hareket etti. 6.7527 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.8360 TL seviyesinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.03 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26.80 seviyesinde bulunuyor.



Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.31 yükselişle 95.00 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1542 seviyelerinde...

Dolar nedir?

Dolar kuru sayfasindan güncel olarak dolar alis satis fiyatlarinin TL (Türk Lirasi) karsiliklarini görebileceginiz gibi, bugün en fazla hangi rakamlara ulastigini ve hangi fiyat üzerinden piyasalara giris yaptigini görebilirsiniz. Grafik üzerinde bu rakamlar saatler üzerinden yüksek ve düsük ibareleri ile gösterilmektedir. Eger detayli dolar kuru istatistikleri yerine sadece dolar alis satis fiyatlarini takip etmek isterseniz, hemen üstteki tablodan anlik olarak dolar kuru fiyatlarini en güncel haliyle takip edebileceginiz gibi, önceki kapanis rakamlari hakkinda da bilgi alabilirsiniz. Döviz çevirici alanindan bulunan hesaplama makinesi ile hem dolar hesaplama islemlerinizi yapabilir hem de diger dövizlerinizin çeviri islemlerini anlik döviz kurlari üzerinden gerçeklestirebilirsiniz.

Altın Nedir?



Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.



Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.



Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.



Altın Ayarı Nedir?



Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.



Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.



22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.



Altın Nasıl Elde Edilir?

Altın MadeniTahmini olarak yer kürenin binde 1 milyondan birini altın oluşturmaktadır. Genel olarak, kuvars kayalıklar altın damlası içermektedir. Aynı zamanda volkanik kuvarslarda, denizin dibindeki yer kabukta ve yeryüzünde altın bulunması mümkündür. Günümüzde altın arama teknikleri; uzaktan, yer üstü ve yer altı olmak üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Bu aşamaların hepsi, birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve bu nedenle birlikte kullanılırlar.



Altının doğada bulunması için önce uzaktan algılama yapılarak hedef alanlar belirlenmektedir. Bunun için uydu fotoğrafları ile yeryüzündeki cevher içerebilecek kayalar, fay hatları ve kuşaklar işaretlenir. Ardından yer üstü aramalarına geçilir. Yer üstü aramaların başarısı için hedef alanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Hedeflerin daraltılması için de jeokimyasal örneklemeler yapılmaktadır. Bu işlem için; dere kumları, toprak, kaya, su ve bitki örnekleri alınır. Aynı zamanda bölgedeki cevherleşme cinsi de analiz edilir.



Yer üstü aramaların ardından yer altı aramalara geçilir ve hedef alan sondaj ile kontrol edilir. Bu aşamayla birlikte cevher yapısı, tenörü ve miktarı belirlenir. İşte bu aşamada altın madeni olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer bulunan maden altın yatağı ise açık veya kapalı ocak yöntemleri kullanılarak çıkarma işlemine geçilir. Hangi yöntemle çıkarılacağı ise cevherin yapısına, derinliğine, dağılımına ve tenörüne göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye’nin Madenleri ve Çıkarıldıkları Yerler



Damar şeklinde cevherleşmenin söz konusu olduğu ve 1 tonda yaklaşık 10 gram altın içeren yataklar, kapalı ocak yöntemiyle çıkarılır. Düşük tenörlü ve etrafa saçılmış yataklarda ise açık ocak yöntemi tercih edilmektedir. Ek olarak, kayaç içerisindeki altın taneleri gözle görülebiliyorsa siyanür kullanmadan gravimetrik yöntemle zenginleştirilir. Eğer gözle görülmüyorsa siyanür mecburen kullanılmaktadır.



Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.



Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise altın cevherlerinin tek başına bulunmadıklarıdır. Yandaşlar içerisinde dağılmış halde bulunan altın cevheri, siyanür liçi ile çözündürülür. Bu sırada solüsyona geçen altın iyonları aktif karbon üzerine absorbe ettirilir ve solüsyondan sıyrılır. Bu işleme malgama tekniği denir. Bu şekilde oluşan altın iyonları, elektro kazanım adı verilen yöntemle katı forma dönüştürülür. Katı forma dönüştürülen altın ise yeniden ergitilir ve ingot denen kalıplara dökülür. Sonucunda külçe altın üretilmiş olunur.



Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Çeyrek nedir?

Çeyrek altın Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır.Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır. Bunun birden fazla sebebi vardır. Sattığınızda fazla fiyat farkı olmadan yakın değerde ücret karşılığında bozdurulabilmektedir. Alımı tetikleyen diğer etken ise en uygun fiyatlı takı altını olması. Çeyrek altında yeni ve eski tarih durumu vardır. Bulunduğumuz yıl tarihi varsa üzerinde yeni çeyrek altın olarak geçmektedir. Bulunduğumuz yıl değilde geçtiğimiz yıllara ait tarih varsa eski tarihlidir. Yeni tarihli ile Eski tarihli çeyrek altında Alım ve Satım arasında fark yoktur.