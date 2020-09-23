23 Eylül 2020 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:38

Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak da değişiyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketlilik nedeniyle altın fiyatlarında bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın, dünkü düşüşüne devam ediyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 464 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 23 EYLÜL 2020

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 420 TL

SATIŞ: 437 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 464,15 TL

SATIŞ: 464,70 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.884,17 TL

SATIŞ: 1.885,58 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 755,90 TL

SATIŞ: 764,80 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.508,10 TL

SATIŞ: 1.528,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.016,10 TL

SATIŞ: 3.045,00 TL

Altın fiyatları ons tarafında 2075 dolarla, gram altın fiyatları ise 488 lira ile tarihi zirvesini yapmıştı. Gördüğü zirvelerin ardından gevşeme hareketleri gösteren altının onsu 2000 doların altına düşerek psikolojik sınırın altına geriledi.

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altın son haftalardaki yükselişin ardından bir nebze de olsa düşüşe geçti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 ÖNEMLİ ETKEN!

Analistler, altın fiyatları için 2 önemli kritik olduğunu belirtirken, bunlardan birincisinin yaklaşan ABD seçimleri olduğunu vurgularken ikincisinin ise koronavirüs aşı-tedavi sürecindeki gelişmeler olduğunu açıkladı.

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.