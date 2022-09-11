Altın fiyatları: Anlık gram altın, çeyrek altın, ne kadar? 11 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları hafta ortasında dibi gördü. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Lagarde ile Powell'ın faiz artışına ilişkin açıklamasının ardından altın fiyatları düştü. Gram altın haftayı 1007 liradan kapattı. Peki anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 11 Eylül 2022 yarım, gram altın fiyatı, çeyrek altın, serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları pazar günü, hafta içi kapanış fiyatında seyrediyor. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları cuma günü kapanış rakanlarında sabit kalıyor. İşte anlık gram, çeyrek, tam altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.006,87 liradan alınıyor, 1.007,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.630,96 liradan alınıyor, 1.657,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.653,88 liradan alınırken, 6.769,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.717,32 liradan alınıyor, 1.717,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.653,83 liradan alınıyor, 6.769,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.261,72 liradan alınıyor, 3.319,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,502.0295 TL

Satış: 6,608.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 915,29 liradan alınıyor, 946,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı perşembe günü açıklandı.

Banka faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Böylelikle 24 yılın en sert faiz artışı kaydedilmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise enflasyonda hedefe ulaşana kadar faiz artışlarına devam edileceğini açıkladı.

Hafta ortasında dibi gören altın fiyatları 3 hafta sonra ilk kez yükseliş kaydetti.