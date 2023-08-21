Altın fiyatları: Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

24 ayar gram altın fiyatı son dakika güne yükselişle başladı. Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından altın fiyatları hızla düşmüştü. Altın fiyatları haftaya yükseliş etkisiyle başlangıç yaptı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 ayar gram altın fiyatı piyasalarda son durum
21 AĞUSTOS 2023 ALTIN FİYATLARI
24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA
1.650,31 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.795,09 TL
ONS ALTIN FİYATI
1.889,22 TL
ALTIN ($/KG)
62.620,00 TL
ALTIN (EURO/KG)
57.604,39 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
11.499,07 TL
REŞAT ALTIN FİYATI
11.847,01 TL
KULPLU REŞAT ALTIN FİYATI
11.823,25 TL
PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
1.694,49 TL
1.716,60 TL
HAS ALTIN FİYATI
1.703,01 TL
1.711,47
ONS ALTIN FİYATI
1.888,5 TL
1.888,8 TL
22 AYAR ALTIN FİYATI
1.547,74 TL
1.640,90 TL
YENİ ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.767 TL
2.802 TL
ESKİ ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.758 TL
2.794 TL
YENİ YARIM ALTIN FİYATI
5.550 TL
5.605 TL
ESKİ YARIM ALTIN FİYATI
5.533 TL
5.588 TL
YENİ TAM ALTIN FİYATI
11.066 TL
11.158 TL
ESKİ TAM ALTIN FİYATI
11.049 TL
11.141 TL
YENİ ATA ALTIN FİYATI
11.361 TL
11.454 TL
ESKİ ATA ALTIN FİYATI
11.356 TL
11.449 TL