Altın fiyatları: Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

24 ayar gram altın fiyatı son dakika güne yükselişle başladı. Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından altın fiyatları hızla düşmüştü. Altın fiyatları haftaya yükseliş etkisiyle başlangıç yaptı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 ayar gram altın fiyatı piyasalarda son durum

21 AĞUSTOS 2023 ALTIN FİYATLARI

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA



1.650,31 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI



2.795,09 TL

ONS ALTIN FİYATI



1.889,22 TL

ALTIN ($/KG)



62.620,00 TL

ALTIN (EURO/KG)



57.604,39 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



11.499,07 TL

REŞAT ALTIN FİYATI



11.847,01 TL

KULPLU REŞAT ALTIN FİYATI



11.823,25 TL

PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

1.694,49 TL

1.716,60 TL

HAS ALTIN FİYATI

1.703,01 TL

1.711,47

ONS ALTIN FİYATI

1.888,5 TL

1.888,8 TL

22 AYAR ALTIN FİYATI

1.547,74 TL

1.640,90 TL

YENİ ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.767 TL

2.802 TL

ESKİ ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.758 TL

2.794 TL

YENİ YARIM ALTIN FİYATI

5.550 TL

5.605 TL

ESKİ YARIM ALTIN FİYATI

5.533 TL

5.588 TL

YENİ TAM ALTIN FİYATI

11.066 TL

11.158 TL

ESKİ TAM ALTIN FİYATI

11.049 TL

11.141 TL

YENİ ATA ALTIN FİYATI

11.361 TL

11.454 TL

ESKİ ATA ALTIN FİYATI

11.356 TL

11.449 TL