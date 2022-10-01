Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Ekim 2022 Gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki değişim, yatırımcılar ve takı hediye alacak olanların takip ettiği konuların başında geliyor. Geçen hafta gram altının satış değeri 973 TL iken bu hafta 25 lira artarak 998 lirayı gördü. Hafta sonu piyasaların kapalı olmasıyla birlikte altın fiyatları cuma günü kapanış rakamlarından işlem görüyor. Peki tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 1 Ekim 2022 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 988.04 liradan alınıyor, 988.22 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1599.7516 liradan alınıyor, 6.640.69 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6527.38 liradan alınırken, 6640.69 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1,661 liradan alınıyor, 1661.31 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6527.38 liradan alınıyor, 6640.69 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3199.50 liradan alınıyor, 3256.11 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6379.25 TL'den alınırken 6482.57 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 898.62 liradan alınıyor, 928.90 liradan satılıyor.