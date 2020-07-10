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Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Temmuz 2020 gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler anbe an takip ediliyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın fiyatlarında Gram altın ve çeyrek altın en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Koronavirüs salgınının küresel piyasalardaki etkisi sonrası altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Temmuz 2020 gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatlarında son durum

10 Temmuz 2020 Cuma  09:12 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:12
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Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Altın gramı fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle bankalar arası piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatı son durum en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın gramı yeniden yükselmeye başladı. 

Altın yatırımcıları her gün canlı Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatı son durumu araştırıyor. İşte Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatında son durum.

ALTIN FİYATLARI 10 TEMMUZ 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 396 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 359 TL

SATIŞ: 373 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 396,69 TL

SATIŞ: 396,83 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.797,27 TL

SATIŞ: 1.798,88 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 644,50 TL

SATIŞ: 653,60 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.288,10 TL

SATIŞ: 1.304,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.557,10 TL

SATIŞ: 2.599,00 TL

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Gram altın önceki gün yüzde 1 artışla 400,20 lira seviyesine çıktı. Dün de 399-400 lira civarında dengelendi. Çeyrek altın da 649 liradan satıldı. Öte yandan düğün sezonunun başlamasıyla altın satışlarda artış gözlendi. Sektör yetkilileri, "Pandemi döneminde elden çıkarılan altınlar geri alınmaya başlandı. Sarrafiye tarafında ise en hızlı satılan kategori gram altın. Gram altın alımına yetişemiyoruz. Üretimi artırdık" görüşünü dile getirdi.

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