Altın fiyatları bugün ne kadar 15 Ocak Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları yükselişte mi düşüşte mi

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları yükselişte mi düşüşte mi? İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? 15 Ocak 2019 altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Piyasalardaki dalgalanmayla birlikte herkes altın fiyatlarındaki durumu merak ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcı vatandaşlar tarafından son duruma cevap ararken, çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören altın türleri altın fiyatları arasında en çok takip edilen ürün olarak dikkat çekiyor. Piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları noktasında değişimlerin yaşanmasına neden oluyor. En çok araştırılan gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 15 Ocak Salı günü için altın fiyatları ile ilgili yapılan son açıklamalar...

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 226 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 373 lira civarında olurken, çeyrek altın bozdurmak isteyenler 365 liradan altınlarını bozdurabiliyorlar. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir.



Yarım altın satış fiyatı 746 lira civarında seyrederken, alış fiyatı ise 727 lira seviyesinde.



Cumhuriyet altının satış fiyatı, 1535 liradan işlem görürken, 1512 liradan geri alınıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Çeyrek altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında ilk sırada yer alır. Düğünlerde hediye edilen çeyrek altın ayrıca birikim konusunda da oldukça önemlidir. Ülkemizde euro ve dolardan bağımsız olarak çeyrek altın evlerde en çok biriktirilen altın türüdür. Çeyrek altın bugün 366,48 TL'den alınırken 374,82 TL'den satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın fiyatları da vatandaşlar arasında en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yarım altın 14 Ocak Pazartesi günü 730,68 TL'den alınırken 749,64 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.465,94 TL'den alınan tam altın 1.494,69 TL'den satılıyor.



CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ile diğer altın türleri arasındaki fark şu şekilde ifade edilir; Cumhuriyet altını hem daha ağır hem daha pahalı olduğundan kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altını bu sabah 1.517,00 TL'den alınırken 1.540,00 TL'den satılıyor.

Altın Fiyatları - 15 Ocak 2019

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 226,59 226,63 % 0,12 09:29 Bilezik (22 Ayar) 208,01 208,19 % 0,00 17:25 Altın Ons 1.290 1.291 % -0,08 09:33 Has Altın Gram 228,08 228,28 % 0,00 17:25 Altın KG-Dolar 41.286 41.294 % -0,08 09:17 Altın KG-Euro 36.052 36.067 % 0,32 17:26 Cumhuriyet Altını 1.512,00 1.535,00 % 0,85 17:26 Tam Altın 1.505,35 1.543,15 % 0,84 17:25 Yarım Altın 727,59 746,47 % 0,84 17:25 Çeyrek Altın 364,93 373,23 % 0,84 17:25



ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?



Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 228,2 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 226,6 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 229,4 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını da 1.533 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.290,6 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı sosyal medya hesabından Suriye ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarının altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.



Bu hafta İngiltere'de Brexit süreci ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların piyasalar açısından önemli olacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.287 doların destek, 1.297 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



Memiş, yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, bu hafta 232 lirayı direnç olarak takip edeceklerini kaydetti.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.







ALTIN NASIL DEĞERLENİR?



Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumken altın fiyatlarının yükselmesinin ana nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz :



Küresel ve yerel enflasyon!

Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda altın fiyatları her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için altın fiyatları artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon altın fiyatlarının en büyük düşmanıdır.



Küresel likitide



Likitide borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likitide; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likitidenin artış göstermesi altın fiyatlarını doğrudan etkiler ve altın fiyatları yukarı doğur bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması altın fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likitide altın fiyatlarını doğrudan etkileyen bir etkendir.



Altın stok durumu



Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoğu mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve altın fiyatları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için altın fiyatları muazzam derece de artış gösterir.



Küresel Riskler



Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak altın fiyatlarını etkileyen ve altın fiyatlarının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve altın fiyatlarının aşırı derece de artmasına neden olur.



Reel faiz oranları



Reel faiz; elde tutulan para nın elde tutulmasının maliyeti olarak bilinir. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz altının da elde tutulma maliyeti mevcuttur.Özellikle küresel reel faizler arttığında yerel reel faizler de artış gösterir. Bu durumda insanlar ve yatırımcılar nakitlerini altına çevirerek nakit tutma maliyetini ortadan kaldırmak ister. Nakitlerin altına çevrilmesi işlemleri piyasa da altının azalmasına ve doğrudan fiyatlarının artmasına neden olur.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

CUMHURİYET ALTINI İLE TAM ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?



Cumhuriyet altını ve tam altın genellikle birbirine karıştırılmakta ve aynı olarak görülmektedir. Halk arasında bu iki altın türü arasındaki fark bilinmemekte ve cumhuriyet altını ve tam altının aynı altın türünü ifade ettiği düşünülmektedir. Ancak durum gerçekte böyle değildir. Cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı iki altın türüdür. Bu iki altın türünün farkını daha iyi anlatabilmek için ikisini de ayrı ayrı başlıklarda açıklamak faydalı olacaktır.



Cumhuriyet Altını (Ata Altın) : Cumhuriyet altını ya da diğer adıyla ata altın, 22 ayar ve 7.216 gramdır. Cumhuriyet altının çapı 22 mm'dir. T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi(1923) ve bunların altında da basım tarihi bulunmaktadır. Diğer yüzün de ise; ''Hakimiyet Milletindir'' ibaresi, Atatürk resmi ve bunların altında da ''Ankara'' ibaresi yer almaktadır.



Tam Altın : Tam altın 22 ayar ve 7.016 gramdır. Tam altın çapı 30 mm'dır. Cumhuriyet Altını gibi Tam Altın da T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Tam altının ön yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısı ve basım tarihi yer almaktadır. Diğer yüzünde ise; Atatürk resmi ve bu resmin çevresinde kenar süslemesi olarak yıldız işaretleri ve nakış süslemesi bulunmaktadır.



Cumhuriyet altını ve tam altın arasındaki farklar:

Cumhuriyet altınının çapı tam altının çapından daha küçüktür. Ancak Cumhuriyet altınının kalınlığı ve ağırlığı tam altından daha fazladır. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi bu iki altın türünün üzerindeki desen ve ibarelerde de farklılıklar bulunmaktadır. Yukarıdaki resimde iki altın türü arasındaki tasarımsal farkları inceleyebilirsiniz.



Cumhuriyet Altını ve Tam Altın işçiliklerinin az olması sebebiyle ülkemizde en çok tercih edilen yatırım altınları arasında yer almaktadırlar. Yatırım amaçlı altın alımlarında işçiliği en az olan altın türleri tercih edilmelidir. İşçilik ne kadar fazla ise alıcının ödeyeceği işçilik ücreti de o oranda artmaktadır. Bu anlamda en avantajlı altın türü ise Gram Altındır. Gram Altın işçiliği en az olan altın türüdür. İşçiliğin az olması, alış-satış farkının da az olması anlamına gelmektedir.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER



Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;



1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,



2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,



3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,



4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,



5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,



6- Merkez bankalarının para politikaları,



7- Reel faiz hadleri,



8- Enflasyon oranları,



9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,



10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,



11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,



12- Spekülatif amaçlı işlemler,



13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.