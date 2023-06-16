Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Haziran 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son iş gününe yükselişle başladı. Altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 469 bin 500 liradan tamamladı. Altın fiyatları, Fed'in bu yıl iki kez daha faiz politikası sonucunda hareketlendi. Peki Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını kaç TL? Son dakika Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Haziran 2023 altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Alış Fiyatı: 1462 TL

Satış Fiyatı: 1492 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?



Alış Fiyatı: 2382 TL

Satış Fiyatı: 2439 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Alış Fiyatı: 4764 TL

Satış Fiyatı: 4878 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Alış Fiyatı: 9468 TL

Satış Fiyatı: 9711 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?



Alış fıyatı: 9.776,00 TL

Satış fiyatı: 9.924,00 TL

REŞAT ALTINI NE KADAR?



9.490,47 TL

9.732,95 TL

SARRAFİYE ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI



ÇEYREK ALTIN



2.349,15 TL

2.472,50 TL

Yarım altın

4.699,23 TL

4.936,87 TL

TEKLİK



9.386,22 TL

9.876,60 TL

GREMSE



23.439,66 TL

24.720,19 TL

GREMSE 5'Lİ



46.747,45 TL

49.717,68 TL

ATA CUMHURİYET



9.652,38 TL

10.069,56 TL

ATA 5'Lİ



48.067,90

50.889,43

RESAT ALTIN



9.617,46 TL

10.126,68 TL

HAMİT ALTIN



9.617,46 TL

10.126,68 TL