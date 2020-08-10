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Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatlarının son 1 aydır yükselişi hızla devam ediyor. Altın almak isteyenler piyasadaki durumu yakından takip etmek istiyor. Altının gram fiyatı geçen hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu dakikalarda gram altın 477 lira bandında seyrediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları...

10 Ağustos 2020 Pazartesi  09:37 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:37
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Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcısını sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 477 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 437 TL

SATIŞ: 454 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 477,16 TL

SATIŞ: 477,30 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 2.033,17 TL

SATIŞ: 2.033,58 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,90 TL

SATIŞ: 885,80 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.566,10 TL

SATIŞ: 1.675,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.133,10 TL

SATIŞ: 3.109,00 TL

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.

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