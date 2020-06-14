Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Haziran 2020 gram altın, çeyrek altın, canlı altın fiyatları

14 Haziran 2020 Pazar 10:57 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 10:57

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Altın fiyatları uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle altın alım satım fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip edilirken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 14 Haziran 2020 sabahında altının güne başladığı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI 14 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken gram altın fiyatları şu dakikalarda 372 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1705 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1704 dolardan işlem görüyor. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 378,60

SATIŞ: 379,74

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 616,80

SATIŞ: 622,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.232,30

SATIŞ: 1.243,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.453,20

SATIŞ: 2.478,90

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.485,67

SATIŞ: 2.511,85

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak kararlarının, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini bildirdi.