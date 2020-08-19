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Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2020 gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Altın almak isteyenler piyasadaki durumu yakından takip etmek istiyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları...

19 Ağustos 2020 Çarşamba  09:07 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:07
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Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 19 AĞUSTOS 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 472 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 428 TL

SATIŞ: 444 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 472,67 TL

SATIŞ: 472,81 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.991,03 TL

SATIŞ: 1.992,45 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 769,30 TL

SATIŞ: 785,10 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.528,10 TL

SATIŞ: 1.563,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.060,10 TL

SATIŞ: 3.120,20 TL

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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