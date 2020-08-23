Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın fiyatları uzun vadede yükselmeye devam ediyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2020
Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 457 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN
22 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 415 TL
SATIŞ: 431 TL
24 Ayar Altın TL/Gr
ALIŞ: 457,67 TL
SATIŞ: 457,81 TL
ALTIN ONS FİYATI ANLIK
ALIŞ: 1.940,03 TL
SATIŞ: 1.941,45 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 746,30 TL
SATIŞ: 759,10 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.487,10 TL
SATIŞ: 1.520,70 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.975,10 TL
SATIŞ: 3.031,20 TL
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.