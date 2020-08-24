24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:24

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın fiyatları uzun vadede yükselmeye devam ediyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 24 AĞUSTOS 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 456 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 414 TL

SATIŞ: 430 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 456,67 TL

SATIŞ: 456,81 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.932,03 TL

SATIŞ: 1.932,45 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,30 TL

SATIŞ: 756,10 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.482,10 TL

SATIŞ: 1.515,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.965,10 TL

SATIŞ: 3.021,20 TL

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.