Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Mart gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

27 Mart 2020 Cuma 12:36 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:36

Altın fiyatları son 1 ayda ani bir düşüşe geçmesinin ardından yükselmeye başladı. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 335,4 liradan tamamladı.Ekonomide son 2 haftaya sert iniş ve çıkışlarla damga vuran altın fiyatlarında corona virüs sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Uzun vadede sürekli artış gösteren altın fiyatları, corona virüs salgınının tüm dünya üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiye paralel olarak düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 335 liradan alıcı buluyor.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 335 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre değer kaybederek 1.619 dolar seviyesinde dengelendi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (27 Mart 2020)

GRAM ALTIN

Serbest piyasada Gram altının satış fiyatı an itibariyle 335 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altının alış fiyatı 509 TL, satış fiyatı ise 521 TL.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 1.014,59'dan alınırken 1.041,44'ten satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatları 27 Mart Cuma günü 2.110,00 TL'den alınırken 2.142,00 TL'den satılıyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik sebebiyle yatırım yapmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamları da merak ediliyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.