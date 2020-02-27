27 Şubat 2020 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 08:28

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Şubat 2020 anlık altın fiyatları çeyrek altın ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları hergün en çok araştırılan konular arasındaki yerini almayı başarıyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı, altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına sebep oluyor. Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi. Güncel, anlık altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 327 TL'den alınıyor, 327 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 Ayar Bilezik 297,50 TL'den alınıyor, 296 TL'den satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS 1.651,01 TL'den alınıyor, 1.651,37 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 517 TL'den alınıyor, 529 TL'den satılıyor.

ALTIN DÜN NE KADARDI?

Altının gram satışı bugün 326 lira seviyesinde ulaşırken bu fiyatların ardından yatırım altınlarında da değerler değişti..

Çeyrek altın fiyatları 533 lira olurken, 522 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1067 lira olurken, 1040 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.193 lira olurken, 2.161 liradan geri alınıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Gram altın fiyatları yeni günde 327 lira seviyesinde hareket ederken; Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları 535 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 200 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yükseliş trendinin süreceğini belirtiyor.

Gram altın fiyatları günlerdir süren tarihi zirve hareketlerine dün ara verirken, yaşanan geri çekilme bugün de devam ediyor. Altının gram fiyatı gün içerisinde en yüksek 327.57 lirayı, en düşük ise 321.62 lirayı görürken; saat 12.15 itibarıyla 327.27 lirada hareket etti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları 535 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 200 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı da 7 yılın zirvesinden uzaklaşırken; şu dakikalarda 1652 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının altının ons fiyatında sert dalgalanmalara sebep olduğunu söylerken; teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini belirtti.