Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ağustos 2020 gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:12 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:12

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 31 AĞUSTOS 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 464 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 420 TL

SATIŞ: 436 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 464,67 TL

SATIŞ: 464,81 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.970,03 TL

SATIŞ: 1.970,45 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 754,30 TL

SATIŞ: 764,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.505,10 TL

SATIŞ: 1.532,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.006,10 TL

SATIŞ: 3.042,20 TL

ANALİSTLER NE DİYOR?

Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Tarihi zirve seviyelerinin ardından altında bu kararsız görüntü yatırımcıları "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi" sorularına cevap aramaya iterken son dakika uzman görüşleri merak ediliyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.