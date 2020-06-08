Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2020 gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

08 Haziran 2020 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:58

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı üzdü, altın alacakları ise sevindirdi. Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde ABD’de yaşanan olaylar ve dolardaki düşüş sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Yaşanan bu hareketlilik nedeniyle son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

Altın yatırımcıları her gün altın fiyatlarının son durumunu araştırıp öğrenmek istiyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Haziran 2020 sabahında altının güne başladığı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI 8 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Haftanın ilk günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 369 liradan, çeyrek altın ise 609 liradan işlem görüyor. İşte, bugünün çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020...

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 369,11

SATIŞ: 369,20

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 602,00

SATIŞ: 609,90



CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

ALIŞ: 2.396,20

SATIŞ: 2.431,30

REŞAT ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.428,67

SATIŞ: 2.464,25

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞER Mİ?

Pandemi sebebiyle ülkelerin çeşitli hizmet alımlarını azaltması, ürün giriş çıkışlarının kontrollü hale gelmesi sonucu yükselen dolar ve altın fiyatları, koronavirüs normalleşme sürecine ve Amerika'da yaşanan siyahi isyanına endeksli olarak düşüşe geçti.

Tüm dünyada dolaşımı yüksek olan Dolar, Euro döviz kurları ile altına yatırım yapılması da altın fiyatlarını etkiliyor.

Altın fiyatları alış ve satış arasındaki marş 6-7 lira iken 3 liraya düştü. Yani altın yatırımcısı alım satım yaparken bu rakam düşecek. Konut kredilerinin açıklanmasından dolayı altın yatırımı yapan vatandaşların biriktirdiği altınları peşinat için satması sonucu altın fiyatları düştü. Fakat altın fiyatlarının daha fazla düşmesi beklenmiyor.