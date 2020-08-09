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Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2020 gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları

Burdur ilinin yaklaşık 64 km batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alan Salda Gölü, yerel halk tarafından 'Saldivler' olarak da adlandırılıyor. NASA, Perseverance (Sebat) uzay aracını önceki gün Mars'a gönderdi. NASA'nın Mars'a gönderdiği Sebat'ı fırlattığı gün Salda Gölü'yle Jezero Krateri'nin benzerliğine dikkat çeken tweet atan NASA, ‘Mars'a gidemeyebilirsiniz ama Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz' dedi. İşte Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden büyüleyen manzaralar...

09 Ağustos 2020 Pazar  09:16 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 09:16
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Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcısını sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 9 AĞUSTOS 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 477 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 435 TL

SATIŞ: 451 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 476,60 TL

SATIŞ: 477,70 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 2.9034,17 TL

SATIŞ: 2.035,58 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,90 TL

SATIŞ: 837,80 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.4557,10 TL

SATIŞ: 1.674,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.115,10 TL

SATIŞ: 3.299,00 TL

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