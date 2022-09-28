Altın fiyatları çakıldı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 28 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları düştü. Ons altın, Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın ABD'de faiz artışına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından düştü. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle 963 TL seviyesine kadar düştü. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 963, 29 liradan alınıyor, 964,45 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.560 liradan alınıyor, 1.585 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.367,88 liradan alınırken, 6.478,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.619,32 liradan alınıyor, 1.620,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.369,83 liradan alınıyor, 6.477,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.120,72 liradan alınıyor, 3.176,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6,223.95 TL'den alınırken 6,322.8142 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 876,29 liradan alınıyor, 906,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'de faizlerin yıl sonunda yüzde 4,25-4,5 aralığında olacağını açıkladı. Bu da faizde en az 100 baz puanlık artışa işaret ediyor. Evans'ın açıklamaları sonrası dolar son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, altın fiyatları aniden düştü.

Geçtiğimiz hafta başında 990 TL seviyelerinde el değiştiren altın 27 TL'ye yakın bir düşüş kaydetmiş oldu.

Analistler, Dolar Endeksi'nin son 20 yılın zirvesinde işlem görmeye devam etmesinin altın fiyatlarını baskıladığını dile getirirdi.