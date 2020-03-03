Altın fiyatları canlı: 3 Mart 2020 altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar?

03 Mart 2020 Salı 08:01 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 08:01

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatları canlı olarak takip ediliyor. 3 Mart 2020 altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak edilyor. 3 Mart 2020 sabahında gram altın 317,75 lira alış fiyatı, 317,86 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 510,23 liradan alıcı bulurken, 521,21 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 2144 alış fiyatı, 2146 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 3 Mart 2020 güncel altın fiyatlarını haberimizin detaylarından takip edebilirsiniz.

3 MART 2020 ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 317 liradan alınıyor, 317 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik 291 liradan alınıyor, 293,50 liradan satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) 1.600,31 liradan alınıyor, 1.600,75 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 510,23 liradan alınıyor, 521,76 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.017,27 liradan alınıyor, 1.043,53 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Çeyrek altının satış fiyatı 533 lira olurken, alış fiyatı 523 liradan işlem görüyor.

Yarım altının satış fiyatı 1046 liradan işlem görürken, 1067 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.174 liradan işlem görürken, 2.152 liradan geri alınıyor.

Altının ons fiyatı ise 1609 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.