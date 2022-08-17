Altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 17 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları serbest piyasada ve kapalıçarşıda değişiklik gösterebiliyor. Altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın hafta başından bu yana 1000 lira bandının üzerinde işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları kaç lira oldu? İşte 17 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 1.026,17 liradan alınıyor, 1.026,67 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.662,96 liradan alınıyor, 1.689,89 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.777,82 liradan alınıyor, 1.778,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.783,83 liradan alınıyor, 6.900,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.323,72 liradan alınıyor, 3.383,78 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 933,29 liradan alınıyor, 965,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, ne kadar, kaç TL oldu' sorusunun yanıtı ve canlı altın fiyatı alış satış rakamları yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Finans uzmanlarının altın yorumlarına göre; Altın fiyatları yıl sonuna kadar yükselecek. Eylül ayından sonra ise gram altında 1450 lira bandı bekleniyor.

Altının ons fiyatında 1800 dolar beklentisi sürüyor.