Altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 22 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın alış satış rakamları, haftanın ikinci iş gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda aşağı yönlü bir grafikte seyreden altın fiyatları haftaya yine düşük rakamlarla başladı. Gram altın güne 1.015,11 TL seviyelerinde güne başladı. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, piyasalarda son durum ve güncel altın yorumları yakın takibe alındı. Peki bugün Altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 22 Ağustos 2022 altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.014,87 liradan alınıyor, 1.015,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.643,96 liradan alınıyor, 1.670,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

Ata altın bugün 6.706,88 liradan alınırken, 6.823,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.742,12 liradan alınıyor, 1.741,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.698,83 liradan alınıyor, 6.820,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.282,72 liradan alınıyor, 3.343,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,545.0295 TL

Satış: 6,657.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 922,29 liradan alınıyor, 954,64 liradan satılıyor.

0.50 GRAM ALTIN NE KADAR?

0,5 Gram Altın = 510,65 TL

Gram altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermektedir. Şu anki güncel rakamlara göre 0,50 Gram Altın için alış fiyatı 510,58 TL , satış fiyatı ise 520,65 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.