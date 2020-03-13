Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? 13 Mart 2020 anlık altın fiyatları

13 Mart 2020 Cuma 07:57 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 07:57

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ne kadar oldu sorularının yanıtları merak ediliyor. Altın fiyatları bir anda düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da dün gram altın fiyatı yüzde 3,05 düşüşle 321,00 liradan kapattı. Çeyrek altın ise 522,00 liraya kadar düştü. Yatırımcıların yükseliş beklediği altın fiyatları düşmeye devam ediyor. İşte 13 Mart 2020 anlık altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 317 liradan alınıyor, 317,55 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik 291,00 liradan alınıyor, 295,00 liradan satılıyor.

ALTIN (ONS) NE KADAR?

Altın (ONS) 1.563,79 liradan alınıyor, 1.564,18 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 511,91 liradan alınıyor, 523,79 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.020,62 liradan alınıyor, 1.047,59 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Altının gram fiyatı, güne 316 lira seviyelerinde başladı.

Çeyrek altın 524 lira, Cumhuriyet altını da 2.152 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.559,12 dolar seviyesinde yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1.633 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yönelmiş olabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.