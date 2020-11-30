Altın fiyatları dibi görüyor

DHA 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:12

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.

OPEC çevrelerinden basına yansıyan haberlere göre, OPEC+ Grubu'nda üretim kısıntılarının 2021 yılının başında iki ya da üç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da, bu konuda henüz bir karar alınmış değil.

Emtia piyasalarında, OPEC'in bugün yapılacak bakanlar düzeyindeki toplantısına çevrildi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 1.55 düşüşle 47.55 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.67 düşüşle 44.82 dolar,

- altın yüzde 0.93 düşüşle 1,770.62 dolar,

- gümüş yüzde 2.93 düşüşle 22.14 dolar,

- bakır yüzde 1.26 artışla 7,505.50 dolar,

- platin yüzde 1.00 düşüşle 957.95 dolar,

- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 2,418.54 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 447 liraya, çeyrek altın 737 liraya, Cumhuriyet altını da 2,940 liraya geriledi.