Altın fiyatları düşer mi? Güncel altın fiyatları (gram altın, çeyrek altın)

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'de resesyon riskleri gibi faktörlerin güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla son beş haftanın zirvesine yükseldi. Altın yatırımcıları, "Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?" konusunu araştırıyor. Uzmanlara göre altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON 5 HAFTANIN ZİRVESİNDE!

Altının gram fiyatı 936 TL'ye yükselerek son beş haftanın zirvesini gördü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş geriliminin yeniden tırmanması nedeniyle altın fiyatları son 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Ukrayna'da savaş için kritik bir bölge olarak görülen Maripol'de Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çekişme sürüyor. Ukrayna'da barışın tesis edilme ihtimalinin uzak bir geleceğe ertelenmesi şimdilik piyasadaki riskli varlıkların önünü keserken altın gibi güvenli limanları güçlendiriyor.

ABD'de tüketici enflasyonu Mart'ta enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda yüzde 8,5 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesinde rekor tazeledi. Rekor tazeleyen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası Fed'in mayıs ayı toplantısında 50 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in faizleri artırmaktan agresif bir yaklaşım sergileyeceğine dair işaretlerle, hazine tahvili getirileri yüzde 3'e yaklaşırken altındaki yükseliş de dengelenmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Analistler, küresel bazda bu gelişmelerle güçlenmeye devam eden risk algısının pay piyasalarında baskıyı artırdığını kaydederek, yatırımcıların adımlarını temkinli atmasında fayda olduğunu tavsiye ediyor.

Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına ilişkin tahminleri araştırırken Wall Street'deki analistlerden yeni bir altın yorumu geldi. Yapılan anket sonucuna göre, tahminlerin yükseliş yönünde olduğunu bildirdi.

Birçok analist, altının ons başına 1980 dolar seviyesini geçtikten sonra kaydettiği teknik ilerlemeye işaret ederek, bunun metale olan güçlü ilginin bir işareti olduğunu ve fiyatları yükseltmeye devam edeceğini belirtti. Peki Altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın, Gram altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN)

Ons altın 1.991 dolar'ı, gram altın 937,80 lirayı gördü.

Altının gram fiyatı 937 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 1.516,88 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.241 liradan satılıyor.

Altının onsu ise şu sıralarda 1.991 dolar seviyesinde seyrediyor.