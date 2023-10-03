Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle altı ayın dip seviyesine yakın seyrediyor. Dün1.842,26 dolar olan ons altının spot piyasadaki fiyatı bugün 1.821 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Ekim 2023 Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları
GRAM ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 1.664,58
Satış: 1.665,74
ONS ALTIN FİYATI (DOLAR)
Alış: 1.821,47
Satış: 1.821,80
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış: 1.610,35
Satış: 1.610,64
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.576,56
Satış: 2.633,40
ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 2.663,33
Satış: 2.723,48
YARIM ALTIN
Alış: 5.137,01
Satış: 5.266,79
YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)
Alış: 5.310,01
Satış: 5.446,97
22 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış: 1.507,41
Satış: 1.604,19
ATA ALTIN
Alış: 11.064
Satış: 11.203