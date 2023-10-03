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  • Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları

Altın fiyatları düşüş eğilimine devam ediyor. Bu hafta açıklanacak istihdam piyasası verileri öncesinde Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.821,80 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da ve piyasalarda 0.5 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatları

3 Ekim 2023 Salı 10:59 - Güncelleme:
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın bugün ne kadar oldu? Son dakika Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları
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Altın fiyatları, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileriyle altı ayın dip seviyesine yakın seyrediyor. Dün1.842,26 dolar olan ons altının spot piyasadaki fiyatı bugün 1.821 dolardan işlem görüyor. Peki Gram altın ne kadar 2023? Bugün son dakika çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Ekim 2023 Kapalıçarşı ve piyasalarda altın fiyatları

GRAM ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 1.664,58

Satış: 1.665,74

ONS ALTIN FİYATI (DOLAR)

Alış: 1.821,47

Satış: 1.821,80

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.610,35

Satış: 1.610,64

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.576,56

Satış: 2.633,40

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.663,33

Satış: 2.723,48

YARIM ALTIN

Alış: 5.137,01

Satış: 5.266,79

YARIM ALTIN (KAPALI ÇARŞI)

Alış: 5.310,01

Satış: 5.446,97

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.507,41

Satış: 1.604,19

ATA ALTIN

Alış: 11.064

Satış: 11.203

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