Altın fiyatları düştü! 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Ağustos 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik seyreden altın fiyatları düşüş ivmesi kaydetti. Aşağı yönlü hareket eden gram altın güne 1.027,99 TL seviyelerinde güne başladı. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, piyasalarda son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılmaya başlandı. Peki bugün 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 altın fiyatlarında son durum

1 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.026,17 liradan alınıyor, 1.027,34 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.664,96 liradan alınıyor, 1.691,89 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.780,06 liradan alınıyor, 1.780,58 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.791,83 liradan alınıyor, 6.908,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.329,72 liradan alınıyor, 3.387,78 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 935,29 liradan alınıyor, 966,64 liradan satılıyor.

Altın, tarih boyunca insanların ilgisini çekmiş ve her daim kıymetli bir maden olma özelliğini korumuştur. Eski çağlarda ve tarih boyunca birçok medeniyet tarafından para olarak da kullanılan bu sarı renkli maden, günümüzde ödeme aracı olarak pek sıklıkla kullanılmıyor olsa da halen kıymetli bir maden olma özelliğini taşımaya devam etmektedir

ABD'de açıklanan Fed faiz kararının neden olduğu küresel resesyon sonrası piyasalarda son durum ve altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları dolara endeksli olarak değişiyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.