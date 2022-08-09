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Ekonomi

Altın fiyatları düştü! 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Ağustos 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları sabah saatleri itibariyle düşüşe geçti. Altındaki aşağı yönlü hareket, serbest piyasada altın fiyatları alış satış rakamları konusunda yatırımcıları heyecanlandırdı. Aşağı yönlü hareketi ile dikkat çeken altın gram altın %-0,24 düşüş ile 1.039,99 TL seviyelerinde güne başladı. Peki bugün altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları

9 Ağustos 2022 Salı 11:05 - Güncelleme:
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Altın fiyatları haftanın ikinci gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik seyreden altın fiyatları düşüş ivmesi kaydetti. Aşağı yönlü hareket eden gram altın güne 1.039,99 TL seviyelerinde güne başladı. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, piyasalarda son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılmaya başlandı. Peki bugün 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ağustos 2022 altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 1.036,01 liradan alınıyor, 1.039,73 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.649,32 liradan alınıyor, 1.685,71 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 1.030,94 TL

Satış fiyatı 1.031,11 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.787,67 liradan alınıyor, 1.788,12 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.597,98 liradan alınıyor, 6.722,82 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.288,63 liradan alınıyor, 3.371,63 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.846,66 liradan alınıyor, 7.017,03 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 941,00 liradan alınıyor, 972,31 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

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