Altın fiyatları düştü! 21 Temmuz 2022 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları kaç TL? Spot altının ons fiyatı 1689 dolara kadar geriledi. 1693 dolar seviyesine düşen ons altın fiyatı, Nisan 2020'deki seviyesinin altına geriledi. Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor. Gram altın güne 958 TL seviyesinden başladı. Peki bugün altın fiyatları; Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 974,49 liradan alınıyor, 981,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.528,88 liradan alınıyor, 1.562,57 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 955,55 TL

Satış fiyatı 955,70 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.693,07 liradan alınıyor, 1.693,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.115,37 liradan alınıyor, 6.231,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.048,20 liradan alınıyor, 3.125,15 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.525,08 liradan alınıyor, 6.687,56 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 884,79 liradan alınıyor, 917,37 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekiyor.

FED'İN FAİZ KARAI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları gerilemeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da gelecek hafta gerçekleştirilecek politika toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor.

ABD Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde çıkarak yüzde 9,1 oranında gerçekleşti. 41 yılın zirvesine yükselen enflasyon altın fiyatlarını baskılıyor.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Avrupa'da faizin 10 yıl sonra ilk kez artırılması bekleniyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.

FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı Temmuz'un 26-27 tarihinde gerçekleşecek.