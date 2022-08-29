Altın fiyatları düştü! Altın neden düşüyor? 29 Ağustos 2022 yarım, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor.Piyasalardaki bu değişim, 'Altın neden düşüyor?' sorusunu gündeme getirdi. Yatırımcılar da altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte alım yapmak için harekete geçti. Peki altın fiyatları: Yarım, gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 29 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1008,25 liradan alınıyor, 1008,56 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.632,96 liradan alınıyor, 1.659,89 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.265,72 liradan alınıyor, 3.324,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,511.0295 TL

Satış: 6,617.8142 TL

ATA ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

Ata altın bugün 6.663,88 liradan alınırken, 6.779,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.724,82 liradan alınıyor, 1.724,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.662,83 liradan alınıyor, 6.779,17 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 917,29 liradan alınıyor, 948,64 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Gram altın fiyatları, yeni haftaya 1008 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşük bir seviyeden başlarken; Ons altın fiyatında yaşanan değişim, altındaki düşüşün nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Altının değer kaybının altında pek çok neden var. Makro olarak bakıldığında FED tutanaklarında parasal genişlemeye dair olumsuz görüşlerin artması tetikleyici neden olarak duruyor.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ediyor.

Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde güçlenen dolara paralel olarak düşüşe geçti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği 'şahin' mesajları, altındaki düşüşü destekledi.

ABD'de açıklanan Fed faiz kararının neden olduğu küresel resesyon sonrası piyasalarda son durum ve altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Powell'ın "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." açıklamaları sonrası para piyasası fiyatlamalarında eylül ayında bankanın 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yükseldi.