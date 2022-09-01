Altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 1 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları düştü. Ons altın, Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) faiz toplantısı öncesi doların kuvvetlenmesi nedeniyle altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 1000 lira seviyesinin altına düştü. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 998,70 liradan alınıyor, 998,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.618,96 liradan alınıyor, 1.643,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.601,88 liradan alınırken, 6.714,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.706,52 liradan alınıyor, 1.706,92 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.597,83 liradan alınıyor, 6.710,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.234,72 liradan alınıyor, 3.290,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,448.0295 TL

Satış: 6,552.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 908,29 liradan alınıyor, 938,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları ABD merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için faiz artıracağı beklentisiyle düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarının boyutunun önümüzdeki süreçte gelecek olan verilere bağlı olacağını, daha yüksek faiz artışlarına gidilebileceğini açıkladı.

Fed'in bu ayki toplantısında 75 baz puan faiz artırması olasılığı kuvvetli ekonomik verilerin desteğiyle artarken yatırımcılar bu boyutta bir artırıma artık yüzde 75 olasılık veriyorlar.

FED Başkanı Powell'ın yüksek faiz artışlarına gidebileceklerini açıklamasının ardından dolar küresel çapta güçlenirken, baskı altında kalan altın fiyatları düşüşe geçti.