Altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Ekim 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın hafta başında düşüşe geçerek 1000 liranın altına geriledi. ABD, piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamlarını geçtiğimiz hafta açıklandı. Faiz artırımı ve enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası dolar hareketlendi. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 16 Ekim 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 981.369 liradan alınıyor, 981.972 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1588.48 liradan alınıyor, 1614.16 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6481.41 liradan alınırken, 6594.04 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1643.92 liradan alınıyor, 1644.42 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6481.41 liradan alınıyor, 6594.04 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3176.97 liradan alınıyor, 3233.24 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6334.33 TL'den alınırken 6437.04 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 892.298 liradan alınıyor, 922.38 liradan satılıyor.