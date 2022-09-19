Altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 19 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları ABD enflasyon rakamlarının açıklanmaısnın ardından düştü. Ons altın, doların kuvvetlenmesi nedeniyle son zamanların en düşük seviyesine geriledi. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 980 lira seviyesinin altına düştü. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 977,67 liradan alınıyor, 977,87 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.583,96 liradan alınıyor, 1.608,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.459,88 liradan alınırken, 6.574,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.662,82 liradan alınıyor, 1.663,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.461,83 liradan alınıyor, 6.575,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.167,72 liradan alınıyor, 3.223,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,317.0295 TL

Satış: 6,417.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 889,29 liradan alınıyor, 919,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatları Amerika enflasyon oranının beklenenin üstünde çıkması sonucu güçlenen dolara paralel olarak düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından dolar küresel çapta güçlenirken, baskı altında kalan altın fiyatları düşüşe geçti.

Ons fiyatı 1.655 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.