Altın fiyatları düştü! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 7 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları ED'in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle birlikte ani düşüş kaydetti. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta yeniden 1000 lira seviyesinin altına düştü. Çeyrek altın ise 1637 liraya kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 995,07 liradan alınıyor, 995,57 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.611,96 liradan alınıyor, 1.637,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.575,88 liradan alınırken, 6.690,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.696,82 liradan alınıyor, 1.697,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.571,83 liradan alınıyor, 6.690,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.221,72 liradan alınıyor, 3.278,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,420.0295 TL

Satış: 6,528.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 905,29 liradan alınıyor, 935,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Ons altın, Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) faiz toplantısı öncesi doların kuvvetlenmesi nedeniyle 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi'nin tahminin üzerinde açıklanması 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerini destekledi. Bu gelişmeyle ons altın 1700 doların altına gerileyerek, 1698 dolar seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarının boyutunun önümüzdeki süreçte gelecek olan verilere bağlı olacağını, daha yüksek faiz artışlarına gidilebileceğini açıkladı.

FED Başkanı Powell'ın yüksek faiz artışlarına gidebileceklerini açıklamasının ardından dolar küresel çapta güçlenirken, baskı altında kalan altın fiyatları düşüşe geçti.