Altın fiyatları düşüyor! 28 Haziran 2022 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları düştü. Geçtiğimiz ay boyunca 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın, bu hafta aşağı yönlü hareket ediyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası; Döviz kuru, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından takip ediliyor. Gram altın bugün 984,26 liradan alıcı buluyor. Peki bugün altın fiyatları; Yarım gram altın, çeyrek altın, ata altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve canlı fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 982,02

Satış: 984,26

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 977,13

Satış: 977,32

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.826,69

Satış: 1.827,06

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 1.563,40

Satış: 1.597,91

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 6.253,60

Satış: 6.372,11

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 3.117,03

Satış: 3.195,83

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 6.253,60

Satış: 6.372,11

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 6.486,96

Satış: 6.648,47

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 539,93

Satış: 644,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 891,64

Satış: 919,55

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 15.860,00

Satış: 16.044,00

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının gram fiyatı da Dolar -TL kurundan dolayı geriledi. Karar öncesinde gram altın fiyatı 1020 lira seviyesindeydi. Karar sonrası 970 lira seviyesine kadar geriledi ama haftayı 990 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın son 6 ayda Dolar-TL kurundan destek görerek 1000 lira seviyesini kırdı. Altın yorumcusu İslam Memiş'e göre; Altın ONS fiyatından destek görerek, yıl sonunda tekrar bu yükselişlerini devam ettirebilir. O yüzden Ons altında 950 bin lira aralığını takip etmek gerekiyor.

Uzmanlar, Ons fiyatında hızlı bir toparlanma olmasını bekliyor.