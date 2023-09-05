Altın fiyatları düşüyor! 5 Eylül 2023 kuyumcularda 24 ayar gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününe düşüşle başladı. Gram altın banka satış fiyatı 1668 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1936 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki kuyumcularda gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda alış-satış rakamları
ONS ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı 1936.05
Satış Fiyatı 1936.20
14 AYAR ALTIN
Alış Fiyatı 938.91
Satış Fiyatı 1.119.59
22 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1539.50
Satış Fiyatı 1,633
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış Fiyatı 1685
Satış Fiyatı 1,708
YENİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2,753
Satış Fiyatı 2,790
ESKİ ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı 2,750
Satış Fiyatı 2,782
YENİ YARIM ALTIN
Alış Fiyatı 5.523
Satış Fiyatı 5.586
ESKİ TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10.961.00
Satış Fiyatı: 11.109.00
YENİ TAM ALTIN
Alış Fiyatı 11.011
Satış Fiyatı 11.134