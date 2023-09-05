Altın fiyatları düşüyor! 5 Eylül 2023 kuyumcularda 24 ayar gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününe düşüşle başladı. Gram altın banka satış fiyatı 1668 lira dolaylarında seyrederken, Ons altın hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürerek 1936 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Altının alış ve satış fiyatları Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda değişiklik gösterebiliyor. Peki kuyumcularda gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Eylül 2023 Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasalarda alış-satış rakamları

ONS ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı 1936.05

Satış Fiyatı 1936.20

14 AYAR ALTIN

Alış Fiyatı 938.91

Satış Fiyatı 1.119.59

22 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1539.50

Satış Fiyatı 1,633

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 1685

Satış Fiyatı 1,708

YENİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,753

Satış Fiyatı 2,790

ESKİ ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 2,750

Satış Fiyatı 2,782

YENİ YARIM ALTIN

Alış Fiyatı 5.523

Satış Fiyatı 5.586

ESKİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10.961.00

Satış Fiyatı: 11.109.00

YENİ TAM ALTIN

Alış Fiyatı 11.011

Satış Fiyatı 11.134