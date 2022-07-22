Altın fiyatları fırladı! 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Temmuz 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki artış sonrası; Döviz kurunda dalgalanma, altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılmaya başlandı. Peki bugün 1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Temmuz 2022 altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ve piyasalarda son durum

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 976,56 liradan alınıyor, 984,14 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 997,04 liradan alınıyor, 1.005,96 liradan satılıyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış fiyatı 978,52 TL

Satış fiyatı 978,65 TL

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.716,46 liradan alınıyor, 1.716,93 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.262,53 liradan alınıyor, 6.380,77 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.121,48 liradan alınıyor, 3.200,17 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 6.475,68 liradan alınıyor, 6.642,40 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 6.562,30 liradan alınıyor, 6.731,23 liradan satılıyor.

Dün tekrar 1700 dolar seviyesinin üzerinde çıkan ons altın fiyatı, 22 Temmuz sabahında 1715 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlenme ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişim nedeniyle serbest piyasada canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın yorumları yakından araştırılıyor.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar piyasada hareketliliğe yol açıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl aradan sonra bugün ilk kez faiz oranlarını artıracak. Avrupalı politika yapıcılar artan tüketici enflasyonunun kontrolünü kaybetme endişesiyle büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da gelecek hafta gerçekleştirilecek politika toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor.