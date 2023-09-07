Altın fiyatları geriliyor! İşte piyasalar...

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,40 altında 1.652,50 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1.655 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.720 lira, Cumhuriyet altını da 10.980 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.917,0 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, altının ons fiyatı düşüş eğilimini 4. güne taşıdığını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını hatırlattı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 54,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektöründe üst üste 8. ayda büyümeye işaret etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.