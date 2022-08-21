Altın fiyatları 4 haftalık süreç içerisinde yükseliş kaydederken bu hafta yönünü aşağı çevirdi.Piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş, alım yapacak olan yatırımcıları heyecanlandırdı. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları cuma günü kapanışına göre değerlendiriliyor. Peki altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları bugün kaç TL? 21 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.015,87 liradan alınıyor, 1.016,07 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.645,96 liradan alınıyor, 1.671,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

Ata altın bugün 6.793,88 liradan alınırken, 6.962,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.746,82 liradan alınıyor, 1.747,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.714,83 liradan alınıyor, 6.829,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.291,72 liradan alınıyor, 3.348,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,561.0295 TL

Satış: 6,667.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 924,29 liradan alınıyor, 955,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde güçlenen dolara paralel olarak düşüşe geçti.

4 hafta boyunca üst üste yükseliş kaydeden ons altın 1800 dolar olan kritik seviyenin üzerine çıkmıştı. Ons altın haftayı 1747 dolardan tamamladı.

Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesini gören Ons altın fiyatında düşüşün ardından yatay seyir sürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

ABD'de açıklanan Fed faiz kararının neden olduğu küresel resesyon sonrası piyasalarda son durum ve altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Son aylarda yüksek enflasyon verileri sebebiyle her ay faiz artırımına giden Fed'in Eylül ayında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Altın fiyatları uzun vadede değer kaybetmiyor. Uzmanlar ise tahminlerini Eylül ayında gram altının yükseleceği konusunda öne sürüyor.