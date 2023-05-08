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  • Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
Ekonomi

Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları, doların gerilemesiyle geçtiğimiz haftayı yükselişe kapatmıştı. Ancak hafta sonu yaşanan düşüşle birlikte altın fiyatları duruldu. Peki Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 8 Mayıs 2023 güncel altın fiyatları; Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika serbest piyasada altın fiyatları

8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? 24 ayar gram altın fiyatı son dakika
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Altın fiyatları son dakika: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. 24 ayar gram altın fiyatı haftaya yükseliş enerjisiyle başlarken, çeyrek altın değer kaybı yaşıyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve 24 ayar gram altın fiyatları...

24 GRAM GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1267.90 liradan alınıyor, 1268.10 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 2053.31 liradan alınıyor, 2086.74 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 8.373.34 liradan alınırken, 8.527.54 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 2021 liradan alınıyor, 2022 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 8.377,97 liradan alınıyor, 8.521 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın bugün 4,105 liradan alınıyor, 4,179 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın bugün 8,183 TL'den alınırken 8,321 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM) FİYATI

22 ayar bilezik gramı 1153.14 liradan alınıyor, 1191.82 liradan satılıyor.

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