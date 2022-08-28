Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalı gidişatına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş, alım yapacak olan yatırımcıları heyecanlandırdı. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları cuma günü kapanışına göre değerlendiriliyor. Peki altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları bugün kaç TL? 28 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.022,981 liradan alınıyor, 1.023,628 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI BUGÜN NE KADAR 2022?

Çeyrek altın bugün 1.636,77 liradan alınıyor, 1.673,63 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATLARI BUGÜN KAÇ TL?

Ata altın bugün 6.751,67 liradan alınırken, 6.919,73 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.737,54 liradan alınıyor, 1.738,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.493,26 liradan alınıyor, 6.623,69 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.263,31 liradan alınıyor, 3.347,26 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 932,96 liradan alınıyor, 933,55 liradan satılıyor.