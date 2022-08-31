Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, ne kadar? 31 Ağustos 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları, FED Başkanının faizi yükselteceklerini açıklamasının ardından düşüş eğilimini sürdürüyor. Gram altın, ons altında gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bu hafta 1007 lira seviyesine kadar geriledi. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 31 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.006,27 liradan alınıyor, 1.006,47 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.628,96 liradan alınıyor, 1.656,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.643,88 liradan alınırken, 6.763,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.720,22 liradan alınıyor, 1.720,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.647,83 liradan alınıyor, 6.763,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.258,72 liradan alınıyor, 3.316,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,497.0295 TL

Satış: 6,604.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 915,29 liradan alınıyor, 946,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları FED başkanının açıklamaları sonrası güçlenen dolara paralel olarak düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarının boyutunun önümüzdeki süreçte gelecek olan verilere bağlı olacağını, daha yüksek faiz artışlarına gidilebileceğini açıkladı.

FED Başkanı Powell'ın yüksek faiz artışlarına gidebileceklerini açıklamasının ardından dolar küresel çapta güçlenirken, baskı altında kalan altın fiyatları düşüşe geçti.