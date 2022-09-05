Altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Eylül 2022 serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın güne %0,88 artış ile başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracak olmasını kuvvetlendiren verinin ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatay seyrediyor. Gram altın yeniden 1000 lira seviyesinin üzerine çıktı. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Eylül 2022 gram, çeyrek altın fiyatları ve serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 1.002,97 liradan alınıyor, 1.002,57 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.622,96 liradan alınıyor, 1.650,89 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.623,88 liradan alınırken, 6.740,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.709,82 liradan alınıyor, 1.710,21 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.620,83 liradan alınıyor, 6.734,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.245,72 liradan alınıyor, 3.303,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,471.0295 TL

Satış: 6,575.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 911,29 liradan alınıyor, 942,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Ons altın, Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) faiz toplantısı öncesi doların kuvvetlenmesi nedeniyle altı haftanın en düşük seviyesine gerilemişti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarının boyutunun önümüzdeki süreçte gelecek olan verilere bağlı olacağını, daha yüksek faiz artışlarına gidilebileceğini açıkladı.

FED Başkanı Powell'ın yüksek faiz artışlarına gidebileceklerini açıklamasının ardından dolar küresel çapta güçlenirken, baskı altında kalan altın fiyatları düşüşe geçti.