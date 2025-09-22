İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3693
  • EURO
    48,6576
  • ALTIN
    4939.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

Altının gramı haftaya rekorla başladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı
ABONE OL

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 923 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 234 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 701 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

  • Altın gramı
  • rekor
  • yükseliş

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.