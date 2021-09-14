Hürriyet 14 Eylül 2021 Salı 11:02 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:13

ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklentisi ile birlikte dar banda sıkışan altın bu sefer de TÜFE verisi nedeniyle gergin bir haftaya başladı.

Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesi görüldü.

Uzmanlar, ABD'de açıklanacak olan TÜFE verisinin beklenenden fazla artış göstermesi halinde Fed'in varlık alımlarını azaltma yöntemine gitmesini daha erkene çekebileceğini ifade ettiler. Ons altın için 1782 dolar desteğinin test edilmesi beklenirken bu desteğin kırılması halinde 1767 dolara kadar düşüşün olabileceği belirtildi. Ons altın için direnç seviyeleri ise 1798 dolar ve 1807 dolar arasında oluştu.

GRAM ALTIN DA SAKİN SEYREDİYOR

Ons altındaki hafif düşüşe rağmen güçlü durmaya çalışan dolar karşısında gram altın sakin seyrini koruyor. Güne 486 liradan başlayan gram altın en düşük 484.8 lirayı, en yüksek de 486.4 lirayı gördü.