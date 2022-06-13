Altın fiyatları kaç TL? 13 Haziran 2022 güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın)

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde gün ne kadarla başladı? Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının etkisiyle gram altın 1035 liraya kadar yükseldikten sonra 1029 liradan kapandı. Bu gelişme sonrası dalgalı bir grafikte seyreden Gram altın, çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilmeye başlandı. Peki Altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 13 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle altın kurunda son durum ve güncel altın yorumları yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde olan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları düğün yapacak vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Bugün gram altın 1.038,94 TL'den işlem görürken, Çeyrek altın 1.691,03 liradan alıcı buluyor. İşte 13 Haziran 2022 altın fiyatlarında son durum...

Geçtiğimiz hafta cuma günü altın yatırımcılarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Cuma günü ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle birlikte gram altın 1035 liraya kadar yükseldikten sonra 1029 liradan kapandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 1.029,86 liradan alınıyor, 1.038,94 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.654,72 liradan alınıyor, 1.691,94 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.865,94 liradan alınıyor, 1.866,47 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.617,34 liradan alınıyor, 6.743,38 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.298,95 liradan alınıyor, 3.382,40 liradan satılıyor.

ATA ALTIN KAÇ TL?

Ata altını 6.770,41 liradan alınıyor, 6.942,31 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 934,28 liradan alınıyor, 971,68 liradan satılıyor.